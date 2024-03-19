«Сбер» раскрыл детали нападения на офис в Новосибирске «Сбер»: напавший на банк в Новосибирске задержан, он попал под влияние мошенников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске задержали мужчину, совершившего нападение на отделение банка, сообщили NEWS.ru в пресс-службе «Сбера». В компании отметили, что злоумышленник действовал по указке телефонных мошенников.

Благодаря слаженным действиям сотрудников службы безопасности «Сбера» и правоохранительных органов злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Выяснилось, что мужчина совершил нападение на банк, находясь под влиянием телефонных мошенников, — рассказали в организации.

В «Сбере» подчеркнули, что подобные нападения никогда не остаются безнаказанными. Как правило, злоумышленники задерживаются либо на месте совершения преступления, либо по горячим следам, сообщили представители компании.

Напоминаем, что ни в коем случае нельзя совершать какие-либо действия по указанию незнакомых людей, кем бы они ни представлялись и какие бы истории ни рассказывали. Если есть какие-то вопросы или сомнения, незамедлительно обращайтесь в офис «Сбера» — сотрудники обязательно помогут и прояснят ситуацию, — добавили в пресс-службе.

По данным СМИ, ранее в Новосибирске мужчина забежал в отделение банка на улице Кошурникова и запустил фейерверк. В это время в помещении находилось несколько посетителей. После произошедшего на место прибыли правоохранители, в здание никого не пускали. Сведений о пострадавших не поступало.