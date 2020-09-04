В Мурманской области пенсионер вернул Минобороны свои награды и грамоты

https://static.news.ru/photo/f625cc8e-ef7f-11ea-9f74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Марцевой/vk.com

52-летний участник боевых действий в Афганистане, ветеран труда Валерий Марцевой из Мурманской области вернул все свои награды и грамоты Министерству обороны. Он объяснил своё решение якобы наплевательским отношением со стороны силовиков и медицинских работников.

Когда я служил в Афганистане, в законе было указано, что служба идёт день за три. Когда я вышел на пенсию, всё урезали, рассчитали день за день, — заявил военный пенсионер.

По его словам, пенсия по старости у него составляет 13 128 рублей, а ежемесячные выплаты как воину-интернационалисту — 3062 рублей. Это унижает мужчину. Пенсионер подчеркнул, что для получения путёвки в санаторий нужно отказаться от части ежемесячных выплат. Марцевой отметил, что нет никакой гарантии, что путёвку выдадут не ранее, чем через три года.

Принимая во внимание бесполезность всех грамот и медалей и то, что я потерял свое здоровье, как физически, так и по большей части психологически, и за безразличное отношение различных ведомств и структур, я и вернул все награды и грамоты в Министерство обороны РФ, — заявил мужчина, сообщает "СеверПост.ru".

Марцевой подчеркнул, что после отказа от наград здоровья у него не прибавилось, но на душе стало легко.

NEWS.ru писал, что ветеран труда из Магадана в 2018 году вернул Дмитрию Медведеву, который тогда занимал должность премьера, прибавку к пенсии в размере 683 рубля 66 копеек.