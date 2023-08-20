В Мурино мужчина семь часов избивал женщину мачете и грозился расчленить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали в Мурино 43-летнего безработного, который семь часов удерживал дома женщину, избивал ее при помощи мачете и грозился расчленить, сообщает РЕН ТВ. В больнице пострадавшей диагностировали ушибы и ссадины на голове и руках. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По информации телеканала, инцидент произошел в доме на улице Руставели. Рано утром мужчина пригласил к себе женщину под предлогом распития спиртного, но вместо этого набросился на нее. В полицию обратилась мать пострадавшей, обеспокоенная долгим отсутствием дочери. Мужчину вскоре нашли и задержали.

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