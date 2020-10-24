В Москве за сутки умерли 68 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 68 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 63 смерти. Общее число умерших в столице достигло 6380.

По данным на утро 24 октября, в столице был выявлен 391 361 случай заражения, 4453 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболело 1 497 167 человек (+16 521 за последние сутки), 25 821 пациент погиб (+296 за последние сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали прекращение прироста заражений COVID-19 на начало ноября. При этом в ведомстве отметили, что на пике число выявляемых заболевших за сутки может достичь 20 тысяч.