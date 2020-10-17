В Москве за сутки умерли 52 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b10a5afc-10b8-11eb-9cec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки умерли 52 пациента. У всех был положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.

Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, — сообщил оперштаб в своём Telegram-канале.

Общее число умерших в столице достигло 5958. В России оно перевалило за 22 тысячи человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирус подтверждён у более чем 39 млн человек. Летальным исходом болезнь закончилась для 1,1 млн человек. За последнюю неделю в мире зарегистрировано более 2 млн случаев. Больше всего заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвёртой строчке списка.

Ранее NEWS.ru писал, что главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов назвал сегодняшнюю ситуацию с ростом заражаемости тревожной.