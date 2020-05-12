В Москве получить цифровой пропуск снова можно по СМС

https://static.news.ru/photo/a12a1048-946f-11ea-b0d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители столицы теперь снова могут оформить QR-код для передвижений с помощью СМС. Для этого нужно написать сообщение на короткий номер 7377. Об этом сообщается в указе мэра Москвы, опубликованном на сайте городской администрации.

Оформление новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 г., за исключением случаев оформления цифрового пропуска в соответствии с пунктом 4.5 настоящего порядка, осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и правительства Москвы, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 — для граждан РФ при условии сообщения серии и номера паспорта российского гражданина, — сказано в документе.

Сейчас в мире COVID-19 заражены 4,1 млн человек, более 1,4 млн выздоровели. В России 221 344 заболевших (+11 656 за последние сутки). Более 39 800 человек выздоровели, 2009 умерли. В Москве заболели 115 909 человек (+6169 за последние сутки), более 17 тысяч выздоровели, 1124 пациента не смогли справиться с болезнью.

Как писал NEWS.ru, новая система ЦОДД будет выявлять автомобили без пропусков в Москве.