В Москве ожидаются дожди и грозы в четверг

https://static.news.ru/photo/0856185c-b6a8-11ea-bb3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что москвичей ждут дожди и грозы 25 июня. Температура во второй половине дня достигнет плюс 27 градусов.

Сегодня столичный регион своим краем заденет атмосферный фронт, приближающийся с севера. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. В столице сегодня 25–27 градусов тепла, плюс 23–28 — в Подмосковье, — привели слова Михаила Леуса в РИА Новости.

Он отметил, что ожидается северо-западный, западный ветер 4–8 метров в секунду. Однако во время грозы ветер может достичь скорости 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 752 миллиметра ртутного столба.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в Гидрометцентре рассказали, что до конца июня температура воздуха продолжит подниматься выше климатических норм почти на всей территории азиатской части России, а на Урале и в Поволжье будет холоднее, чем должно быть.