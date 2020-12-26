В Москве нашли самую дорогую квартиру

https://static.news.ru/photo/f44245dc-4853-11eb-a3c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: granatny8-house.ru

Самая дорогая квартира в Москве расположена в Гранатном переулке около Патриарших прудов. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито недвижимость».

Панорамная квартира площадью 901 квадратный метр оценена почти в 2,7 миллиарда рублей. Таким образом, стоимость одного «квадрата» достигла трёх миллионов. Получается, что за один квадратный метр можно купить «двушку» в небольшом городе.

Отмечается, что пентхаус располагается на восьмом этаже, квартира имеет свободную планировку. В самом доме находятся фитнес-клуб, бассейн, хаммам и массажные кабинеты. Кроме того, в комплексе есть сигарный клуб и бильярдная, а на втором этаже — салон красоты, библиотека и детская игровая комната, сообщает ТАСС.

Второе места среди самых дорогих квартир Москвы заняли апартаменты площадью 2,2 тысячи квадратных метров на 95-м этаже небоскрёба в «Москва-Сити». Стоимость жилья оценили в 2,6 миллиарда рублей. Жилплощадь со стеклянным куполом высотой 12 метров продаётся без отделки. Высота потолков в помещении составляет от 5,5 до 12 метров. Как указали риелторы, добраться до 90-х этажей башни на лифте можно за 55 секунд, вход в холл расположен вдали от потока офисных работников и посетителей торгового центра. Кроме того, воздух для обеспечения пентхауса забирается с высоты 300 метров и проходит дополнительную двойную очистку.

Третье место занял дом в Турчаниновом переулке в районе Хамовники площадью 2,6 тысячи «квадратов». Трёхэтажный особняк с чердаком, подвалом и подземным паркингом обойдётся покупателю в 2,3 миллиарда рублей.

Среди других предложений в российских небоскрёбах — квартиры в подмосковном Красногорске на 44 этаже по цене 13–16 млн рублей за 70–130 «квадратов», квартира на 41 этаже башни «Исеть» в Екатеринбурге за 60 млн рублей. Самый недорогой вариант жилья в небоскрёбе — студия на 31 этаже строящегося дома в Самаре, она стоит 1,33 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что более 50 дней обитатели бывшего общежития московского авиамоторного завода «Салют» на 9-й улице Соколиной Горы, дом 9, боролись за свои права на крышу над головой, будучи фактически выброшенными на улицу. В середине сентября сотрудники столичного департамента городского имущества и судебные приставы решили выселить их, поскольку дом 1932 года постройки признан аварийным и подлежащим сносу.