В Москве до осени частично закроют станцию метро «Каширская»

Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Родственники 85-летней Лидии Урсу из Екатеринбурга оспаривают её посмертный диагноз. Её госпитализировали с пролежнем, а умерла она якобы от COVID-19. Однако специалисты утверждают, что такого не могло произойти, поскольку санкции за подобное нарушение во много раз превышают «ковидный» тариф.

Под Новый год баба Лида почувствовала себя плохо. 2 января у неё поднялась температура до 37,5. Её госпитализировали в ГКБ №14, где удалили пролежень на копчике и положили под кислород:...