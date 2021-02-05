В Москве до осени частично закроют станцию метро «Каширская»

Станция «Каширская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена с 9 февраля будет частично закрыта, поезда, следующие в центр, будут проезжать станцию без остановки. Ограничения будут действовать до 31 августа, предупредил департамент транспорта Москвы.
Мы продолжаем реконструкцию «Каширской» Замоскворецкой линии. С 9 февраля по 31 августа на ней не будут останавливаться поезда, следующие в центр. Сейчас мы включаем станцию в состав БКЛ, для этого нужно будет закрыть платформу в сторону станции «Коломенская», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Пассажиры, едущие на «Каширскую» с юга ветки, должны будут проехать станцию, пересесть на поезд обратного направления и вернуться на «Каширскую» с севера. Аналогичный «крюк» придётся делать тем, кто попытается уехать с «Каширской» в сторону центра.
Отмечается, что подключение Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве позволит значительно разгрузить ветку, а также Каширское шоссе.
Ранее NEWS.ru писал, что вестибюль станции «Алма-Атинская» московского метро был закрыт из-за мужчины, который угрожал покончить с собой.