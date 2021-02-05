Вестибюль «Алма-Атинской» закрыли из-за человека, угрожавшего суицидом

https://static.news.ru/photo/92b12702-6847-11eb-8cbe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 6 февраля, правоохранительные органы закрыли один из вестибюлей станции Московского метрополитена «Алма-Атинская». Такое решение было принято из-за мужчины, который угрожал покончить с собой. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы столичного департамента транспорта.

В настоящий момент полиция уже задержала мужчину, грозившего суицидом.

Как передали в дептрансе, вестибюль платформы подземки закрыли в 07:35 мск. Это произошло из-за того, что на станции мужчина грозился свести счёты с жизнью. В это время он стоял у касс сразу за турникетами. Сейчас мужчину уже задержали, его поддерживают медики. На месте работают сотрудники полиции и бригада психологической помощи. Безопасности граждан ничего не угрожает.

Пассажиров предупредили, что временно можно пользоваться единственным открытым вестибюлем, пишет РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, 5 февраля на станции МЦК «Андроновка» в столице человек упал на рельсы. Об этом рассказал представитель экстренных служб Москвы. На место произошедшего были вызваны спасатели.