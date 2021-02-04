Человек упал на рельсы на станции МЦК «Андроновка»

https://static.news.ru/photo/b2ecd2c6-678b-11eb-810b-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

На станции МЦК «Андроновка» в столице человек упал на рельсы. Об этом рассказал представитель экстренных служб Москвы.

Произошло падение человека на рельсы на станции "Андроновка", - сказал представитель. Стоит отметить, что эта станция находится на востоке столицы.

На место произошедшего вызваны спасателей. Другие обстоятельства инцидента не сообщаются. Состояние упавшего на рельсы также не уточняется, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, машинист московского метро Алексей Раевский, спасший несколько дней назад упавшего на рельсы ребёнка, назвал тип пассажиров, которые больше всего раздражают его самого и его коллег. Это — вечно спешащие люди, которые своими действиями задерживают отправление поезда.

К ним он отнёс граждан, перебегающих из вагона в вагон на станциях, тех, кто бежит вдоль вагона и заходит в последнюю секунду перед закрытием дверей, а также торопящихся, бегущих к готовому отправиться составу, едва сойдя с лестницы или эскалатора.