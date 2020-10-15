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В Московской области запретили посещать развлекательные заведения по ночам

22:45, 15 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 17 октября в Московской области с 00:00 до 08:00 из-за пандемии коронавируса запрещено посещение развлекательных заведений. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьёва.

Под развлекательными мероприятиями в целях настоящего пункта понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия,цитирует РИА Новости текст документа.

Ранее сообщалось что в Москве с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, режим работы которых включает ночное время с 00:00 до 06:00, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

Как писал NEWS.ru, Германия и Польша ввели новые ограничения для граждан и организаций. Это сделано, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции на фоне роста числа заражений.

Так, бары и рестораны Берлина должны теперь закрываться не позднее 23:00 как минимум до конца октября. Аналогичные меры вводятся в финансовой столице Германии — Франкфурте-на-Майне. Кроме того, решено ограничить часы работы всех торговых точек за исключением аптек и АЗС.

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