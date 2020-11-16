В Мордовии маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа

https://static.news.ru/photo/732931dc-2822-11eb-9380-fa163e074e61_660.jpg Фото: mordovia.sledcom.ru

В Мордовии следователи выясняют обстоятельства падения с пятого этажа ребёнка, который хотел встретить отца. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Днём 12 ноября в Саранске мальчик на непродолжительное время остался дома один. Открыть входную дверь он не смог, поэтому залез на балкон и спрыгнул вниз, чтобы встретить подъезжающего к дому отца.

Мальчик был незамедлительно доставлен в медучреждение. По счастливой случайности серьёзных повреждений ребёнок не получил. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас проводится доследственная проверка, следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, а также причины, по которым маленький ребёнок остался без присмотра взрослых. Установлено, что семья, в которой воспитывается несовершеннолетний, на учёте в органах системы профилактики не состоит.

По данным местных СМИ, мальчика спасли бельевые верёвки, натянутые перед окнами расположенной ниже квартиры. Они сыграли роль амортизатора, замедлив скорость падения.

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