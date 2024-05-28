Четыре украинских беспилотника сбили над российским регионом МО РФ: четыре украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Дежурными средствами российской ПВО 28 мая около 14:00 по московскому времени пресечена попытка атаки ВСУ с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в пресс-службе Минобороны. Дроны уничтожены.

Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали дронами село Муром и поселок Совхозный. Пострадавших, по его данным, нет. В обоих населенных пунктах в результате сброса взрывного устройства пострадали по одному частному жилому дому. В них выбиты стекла и посечены фасады.

Накануне поздно вечером обломки сбитого российскими средствами противовоздушной обороны беспилотника упали на частный дом в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, никто из местных жителей не пострадал, все успели эвакуироваться.