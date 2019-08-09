Больше всего травм, отравлений и других несчастных случаев среди регионов России зарегистрировано в Приморском крае (12 тыс. 617,1 случая на 100 тысяч населения). Далее следуют город федерального значения Санкт-Петербург (12 тыс. 570,9) и Хакасия (12 тыс. 261,7). С соответствующей информацией Минздрава за 2018 год ознакомился News.ru.

Замыкают «пятёрку» наиболее «травмированных» субъектов Челябинская (12 тыс. 238,1) и Архангельская (12 тыс. 141,5) области.

Меньше всего травм в прошлом году было в Чечне (2582,8), Калмыкии (4070,6) и Ленинградской области (4209,4). Несколько больше — в Севастополе (4271,6) и Северной Осетии (4448,8).

В среднем по России на 100 тысяч населения было 8890,3 случая травмирования. Граждане страны стали получать травмы чаще: в 2017 году показатель составлял 8803,6 случая.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский полагает, что причины могут зависеть от специфики того или иного региона.

Сергей Лантюхов/News.ru

Понятно, что наибольшее количество травмированных находится там, где вредные производства: шахтёры, химики, и так далее. Если убрать производственный фактор, то влияние оказывает сама среда обитания. Это может быть холодный климат, частые перемены погоды, связанные с гололедицей, там, где дорожные происшествия. Статистика у каждого региона может быть своя. Валерий Рязанский председатель комитета Совета Федерации по социальной политике

Он добавил, что не стал бы упрекать какие-то регионы в невнимании к проблеме производственного травматизма: показатели последнего снижаются.

В то же время в целом граждане погибают из-за человеческой халатности, пренебрежения правилами. Для снижения травматизма следует предусмотреть ряд мер, убеждён сенатор.

Я бы отметил такие факторы как недопущение пьянства на рабочем месте. Это усиление профилактических мер против водителей, которые нарушают режимы. В технологических вещах я бы, например, предложил изменить техрегламент по изготовлению тех или иных видов изделий. Например, оконных блоков, в которых есть открывающиеся элементы и которые заполняют противомоскитными сетками. Часто это является возможностью для ребёнка выпасть из окна без ограждающей конструкции. На мой взгляд, есть вещи, которые нужно профилактировать созданием соответствующих регламентов и, например, стандартов изделий, которые могли бы предотвратить несчастные случаи, которые сегодня достаточно часто бывают в период жаркой погоды, — заявил Рязанский.

Вместе с тем, следует ввести более жёсткие профилактические и административные меры в отношении тех, от кого зависит безопасность их и других людей, заключил представитель Совфеда.

В апреле замминистра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев озвучил данные о сокращении за последние 12 лет числа несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями с 13,7 тысяч до менее чем шести тысяч в 2018 году.

По его словам, 71% погибших на производстве работали в самых травмоопасных сферах труда: в строительстве, обрабатывающей промышленности, добыче полезных ископаемых, сельском и лесном хозяйстве, а также на транспорте.