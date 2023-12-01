Минобороны сообщило о ликвидации иностранных наемников под Угледаром

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские мотострелки из группировки «Восток» на Южнодонецком направлении ликвидировали несколько иностранных наемников, участвовавших в боях в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что столкновение произошло в районе Угледара.

Мотострелки одного из соединений группировки войск «Восток» в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южнодонецком направлении специальной военной операции, — говорится в сообщении МО, которое приводит РИА Новости.

По данным радиоперехватов, в столкновении в составе атакующих подразделений ВСУ участвовали несколько иностранных наемников. Во время боя мотострелки уничтожили три автомобиля-пикапа противника, где вместе с украинскими военнослужащими находились и иностранцы. При этом российские военные, согласно заявлению Минобороны, из боя вышли без потерь.

Ранее был ликвидирован канадский наемник Джош Майерс, принимавший участие в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины. По данным телеканала CBC, он погиб в результате удара дрона. Жена наемника сообщила, что он получил смертельное ранение во время рытья окопов.