В Минобороны рассказали об уничтожении гусеничных бронемашин ВСУ Минобороны: артиллеристы группировки «Восток» уничтожили ряд бронемашин ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Артиллерийский расчет группировки «Восток» во время боя на Южно-Донецком направлении вывел из строя сразу несколько гусеничных бронемашин ВСУ и расчет станкового автоматического гранатомета, сообщил РИА Новости глава пресс-службы группировки Олег Чехов. Он также добавил, что расчет поразил взводный опорный пункт с живой силой противника.

В ходе боев личный состав под командованием младшего сержанта Бушмакина осуществлял огневую поддержку штурмовых групп соединения. Несмотря на тяжелейшие условия боевой работы, артиллеристы сумели вывести из строя несколько легкобронированных гусеничных машин, расчет станкового автоматического гранатомета, а также поразить взводный опорный пункт с живой силой противника, — рассказал Чехов.

По его словам, командир орудия младший сержант Олег Бушмакин в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению живой силы и техники ВСУ на участке Южно-Донецкого направления.

Ранее Чехов рассказал, что бойцы группировки «Восток» ВС РФ пресекли попытку Вооруженных сил Украины переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки в ДНР. Он также сообщил, что силы российской группировки «Восток» отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР. Кроме того, российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов севернее Владимировки, а также пункт временной дислокации войск ВСУ в районе Угледара.