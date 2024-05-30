В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за минувшие сутки МО: ВСУ потеряли до 445 военных в зоне ответственности группировки «Запад»

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины потеряли до 445 военных в зоне ответственности группировки войск России «Запад», сообщило в Telegram Минобороны РФ. Более 305 военных ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности южной группировки российских войск.

ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля, — говорится в сообщении.

Подразделения группировки «Восток» вышли на более выгодные рубежи. Они нанесли поражение живой силе противника в районе Урожайного в ДНР.

Ранее в США сообщили, что пятая бригада ВС Украины, которая воюет вблизи Часова Яра в ДНР, за два года потеряла 40% от своей первоначальной численности. Подразделение опустошено потерями, болезнями и дезертирством. Теперь оно состоит на 90% из мобилизованных.

Эксперты отметили, что в бригаде наблюдается очень быстрый карьерный рост. Это свидетельствует об огромных потерях среди профессиональных украинских военных. Кроме того, недостает и боеприпасов. Большая часть того, что отправили США, было доставлено на Харьковское направление.

До этого сообщалось, что подразделения 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ потеряли костяк формирования в боях у города Часова Яра. Неназванный украинский боец поведал изданию, что на этом направлении позициями солдатам служили ямы, которые едва позволяли спрятаться при артобстрелах.