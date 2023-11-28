В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении МО РФ: ВСУ потеряли до 110 бойцов в результате поражения на Донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка на Донецком направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, в результате украинские военные потеряли до 110 бойцов.

Подразделения группировки войск «Юг» на Донецком направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад в районе населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка. Всего на данном направлении противник потерял до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты, — указал российский представитель.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы россияне уничтожили несколько минометов калибра 120 миллиметров. Такой результат был достигнут в населенных пунктах Клещеевка и Верхнекаменское.

Ранее Астафьев сообщил, что бойцы российской группировки «Юг» под прикрытием артиллерии и Военно-воздушных сил ликвидировали военнослужащих двух бригад ВСУ близ Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в Донецкой Народной Республике. По его словам, в ходе боев были убиты и ранены порядка 290 бойцов украинской армии. Астафьев уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД».