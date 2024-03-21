В Мариуполе поймали двух подозреваемых в оправдании терроризма ФСБ: в Мариуполе задержаны два человека по подозрению в оправдании терроризма

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Мариуполя по подозрению в публичном оправдании терроризма, сообщили в управлении ФСБ по ДНР. Спецслужба выяснила, что они публиковали видео и комментарии в поддержку запрещенной украинской организации, передает РИА Новости.

Задержанные публиковали видеоролики и комментарии в социальных сетях, направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций, а также теракта на Крымском мосту в 2023 году, — говорится в сообщении.

В связи с этим следственное подразделение УФСБ возбудило два дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Ранее стала известна причина визита сотрудников ФСБ, налоговой и Следственного комитета в екатеринбургский бизнес-центр Clever Park. Как выяснилось, поводом послужило АО «Трубная торговая компания — Екатеринбург». У работников осматривали документы и технику, проверили связи фирм с Трубной торговой компанией. Она в основном занимается оптовой торговлей металлами.

Кроме того, обыски прошли в Ленобласти. Там силовики нагрянули в здание, где располагается комитет по дорожному хозяйству области. По предварительным данным, внимание полиции привлекло расследование обстоятельств ДТП в Выборгском районе с летальным исходом.