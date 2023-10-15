В Луганске прогремел взрыв

Фото: Xinhua/Global Look Press

В Луганске прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал Readovka. Как отмечается, над местом ЧП поднимается черный дым. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

По данным канала, на текущий момент неизвестно, что именно привело к взрыву. Также нет информации о возможных пострадавших или жертвах.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили о том, что в ночь на воскресенье Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную атаку беспилотными летательными аппаратами на российские регионы. По данным ведомства, всего сбили 27 дронов, 18 из них перехвачены над Курской областью и два уничтожены в воздухе над Белгородской.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был обезврежен беспилотник. По его словам, при падении произошла детонация взрывного устройства. Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. Позднее распространилось видео взрыва на территории Брянска в момент предполагаемого падения БПЛА. Запись была сделана ночью камерой видеонаблюдения. От взрыва сработали сигнализации на автомобилях, стоявших в соседнем дворе.