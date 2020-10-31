Под Липецком пьяный священник устроил скандал на отпевании умершей от COVID

https://static.news.ru/photo/f4f0fc96-1c2d-11eb-bcd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Кузовлёво в Лев-Толстовском районе нетрезвый батюшка накричал на прихожан во время отпевания.

Хоронили местную учительницу со стажем работы более 40 лет. На панихиду приехало множество людей. Как рассказали присутствующие на таинстве, им сразу показалось, что священник Георгиевского храма пришёл на отпевание нетрезвым. По их словам, он не только оскорбил память усопшей, но и матом обругал присутствующих.

Местного батюшку могло напугать то, что учительница Галина Кузовлёва умерла от двусторонней пневмонии и он побоялся отпевать её в открытом гробу из-за коронавируса, сообщает портал Gorod48.ru.

После того как священник узнал от родных о причине смерти, он начал выталкивать из храма пришедших на прощание, утверждая, что они заразные. По словам батюшки, ему звонили из епархии и он предупреждал, что отпевать Галину Ивановну будет только в закрытом гробу и предупредил об этом родных ещё тогда, когда они приезжали договариваться об отпевании.

Один из участников похорон утверждает, что священник был «в каком-то странном состоянии, похож на пьяного, говорил невнятно».

Когда прихожане приехали к храму, один из присутствующих задал вопрос, почему Кузовлёву нельзя отпеть в открытом гробу. Вопрос привёл священника в бешенство, и он начал кричать, что все собравшиеся заразные, а он находится в «зоне риска». Во время отпевания он просто стоял, а молитвы читала только «матушка-монашка».

Помимо этого, священник не раз обвинял сотрудников похоронного бюро в том, что они «пришли зарабатывать деньги» и ничего не понимают.

В итоге учительницу отпели всего за 10 минут, а не за 40, как положено, рассказал участник событий. При этом, когда батюшка увидел, что его снимают, то подошёл к мужчине, который разговаривал по телефону со своей женой и начал выяснять с ним отношения. При этом участники церемонии утверждают, что батюшку «никто не оскорблял, он сам начал ругаться на святой земле, у церкви, толкать женщин».

Сейчас церковные власти ведут расследование инцидента.

Митрополит Волоколамский Иларион ранее рассказывал о том, как в РПЦ ведут борьбу с алкоголизмом священников. В Церкви принимают разные меры для решения проблемы алкоголизма у священников. В частности, при православных приходах «действуют группы анонимных алкоголиков и наркоманов, которые при помощи священника избавляются от этого недуга». О пьянстве верующих говорил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он считает, что проблема связана с тем, что светское общество относится к этому гораздо жёстче, чем принято у православных.

Как писал NEWS.ru, в Новокузнецком морге скопились трупы пациентов, скончавшихся от коронавируса. В региональном Минздраве объяснили, что родственники не забирают тела, потому что сами находятся на карантине.