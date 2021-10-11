В Ленобласти введут QR-коды из-за коронавируса

C 15 ноября в Ленинградской области начнут проверять QR-коды при посещении культурных, развлекательных и спортивных учреждений. Кроме того, все сотрудники любых организаций должны быть привиты. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства региона.

С 15 ноября 2021 года посетители областных учреждений досуга, в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, передвижных цирков шапито, гостиниц, бассейнов, спортивных организаций, тренировочных баз в «красной» и «жёлтой» зонах должны предоставлять документы о полном курсе вакцинации, или подтверждающие факт заболевания в течение последних шести месяцев, или ПЦР-тест давностью не более 72 часа. При этом при заселении в гостиницы можно будет проходить экспресс-тест на коронавирус, — говорится в сообщении.

С этого же числа все организации области — государственные, муниципальные и частные, должны будут требовать у своих сотрудников сертификат о вакцинации, медицинский отвод или справку о заболевании в течение последних шести месяцев. Если ничего из этого нет, работникам придётся предоставлять ПЦР-тесты каждые три дня.

Это же коснётся социальных работников, а также занятых в сфере транспорта, в том числе такси.

Заполняемость на массовых мероприятиях ограничат согласно существующим зонам. Так, в «красной» зоне количество людей в зале не должно будет превышать 300 человек, в «жёлтой» — 500, в «зелёной» — 1000. В свободной от ограничений «зелёной» зоне ранее находился один лишь Волховский район, но, согласно постановлению, он перешёл в «жёлтую» зону.

Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано 275 случаев заболевания. Три человека умерли.

Между тем власти Чувашии и Новгородской области ввели обязательную вакцинацию. Кроме того, глава Новгородской области Андрей Никитин объявил об ужесточении ограничений в связи с эпидситуацией в регионе.

При этом, как рассказал политолог Александр Кынев, власти Москвы не торопятся вводить коронавирусные ограничения, так как это ударит по бизнесу, а использование QR-кодов серьёзно снизит посещаемость объектов общепита.