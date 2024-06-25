В Кузбассе грабители заставили мужчину взять кредит на 100 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Прокопьевске Кемеровской области четверо мужчин в ночь на 23 июня напали на незнакомого им человека и потребовали через онлайн-приложение банка оформить кредит на 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону. После злоумышленники, угрожая насилием, заставили мужчину снять наличные в банкомате.

В ночь на 23 июня 2024 года фигуранты, находясь вблизи одного из домов по пр. Ленина г. Прокопьевска, используя пневматический пистолет, напали на незнакомого им мужчину и, высказав в его адрес угрозу применения насилия, заставили оформить через мобильное приложение банковский кредит на сумму более 100 тысяч рублей. После снятия в банкомате наличных денежных средств подозреваемые с места происшествия скрылись, — рассказали в СКР.

Ранее в Волгограде группа неизвестных напала на 43-летнего ветерана СВО и ограбила его, забрав банковскую карточку и мобильный телефон. Уточняется, что злоумышленники сняли с карточки пострадавшего три миллиона рублей. Также уточняется, что полицейским удалось установить личность одного из подозреваемых, им оказался 17-летний подросток.