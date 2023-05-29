В Курганской области восьмилетний мальчик утонул, спасая брата-близнеца

Фото: МЧС по Курганской области

Трагедией обернулось купание двух братьев-близнецов в селе Тагильское Курганской области, сообщает KP.RU. Один из восьмилетних мальчиков утонул в реке, спасая своего брата, который увяз ногами в тине и не мог выплыть на поверхность.

Издание уточняет, что ЧП произошло 28 мая. Близнецы Вова и Юра со своим другом пошли купаться на местную реку. Когда Юра увидел, что его брат тонет, он поспешил на помощь, прыгнул в воду и попытался отбросить Вову к берегу. Это ему удалось, однако сам мальчик вынырнуть уже не смог.

Выбравшийся на берег Вова с другом побежали к взрослым и рассказали о произошедшем, пишет издание. Вызванные спасатели начали поиски Юры. Его тело удалось найти только на следующий день на дне, в ста метрах от места происшествия. По словам жителей села, непонятно, почему дети выбрали именно этот участок для купания: у реки Миасс здесь очень сильное течение, и обычно никто не рискует заходить в воду в этом месте.

Обстоятельства случившегося уточняются, однако, уже сейчас ясно, что дети оказались у воды без присмотра взрослых. Не просто запрещайте детям одним ходить к водоемам, но и контролируйте, насколько этот запрет соблюдается, — призвали в Главном управлении МЧС РФ по Курганской области.

Ранее три девочки в возрасте восьми-девяти лет утонули в реке Малый Цивиль в Чувашии. Следователи выяснили, что школьницы отправились купаться на речку днем 25 мая, их тела достали со дна в тот же день. Следов насильственной смерти не обнаружено. На берегу нашли их смартфоны и одежду.