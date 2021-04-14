В Крыму зафиксирован двукратный рост заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/04c6d426-9d05-11eb-bc1d-96000091f725_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму вырос в два раза с начала апреля, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. За последние семь дней коронавирус официально подтвердили у 645 человек. По числу заражённых лидируют Джанкой и Саки.

За две последние недели уровень заболеваемости вырос практически в два раза. Сегодня это требует особого контроля как со стороны органов муниципальной власти, так и самих граждан за соблюдением масочного режима. К сожалению, все эти вещи очень чётко взаимосвязаны. Как только ослабевает контроли и самоконтроль за использованием средств индивидуальной защиты, мы фиксируем в тех или иных регионах увеличение роста новой коронавирусной инфекции, — заявила в эфире телеканала «Крым 24» Пеньковская.

С начала года в Крыму шло снижение заболеваемости коронавирусом, однако во второй половине марта прирост заражённых начал увеличиваться. За прошедшие сутки в регионе выявили 94 новых заразившихся.

Всего за время пандемии в Крыму зарегистрировали около 39 тысяч случаев инфицирования. На полуострове до сих пор под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов — на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

Как писал NEWS.ru, в России в течение прошедших суток медики выявили 8326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. У 13,9% пациентов из указанного числа болезнь протекает без клинических симптомов. Об этом в среду, 14 апреля, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. В общей сложности с начала пандемии заражение коронавирусной инфекцией было диагностировано у 4 666 209 россиян.

Как рассказали в оперативном штабе, в течение последних 24 часов из медицинских учреждений в стране по выздоровлении выписали 9447 пациентов, переболевших COVID. Всего с болезнью справились 4 291 223 россиянина. Также в оперштабе заявили, что за прошедшие сутки скончались 399 россиян с коронавирусом. Число жертв инфекции в стране выросло до 104 тысяч человек.