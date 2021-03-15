В Крыму задержали украинского двойника депутата ГД Руслана Бальбека

https://static.news.ru/photo/9b51dbb2-8594-11eb-87e7-96000091f725_660.jpg Руслан Бальбек Фото: Государственная Дума/facebook.com

Мошенник целый год вымогал деньги у крымских предпринимателей от имени депутата Госдумы Руслана Бальбека. Злоумышленник оказался гражданином Украины.

«Двойник» депутата действовал с территории Украины, а попался при попытке въехать в Крым. Для обмана он использовал в том числе поддельные бланки.

Одним говорил, что это для моей семьи, другим — что на благотворительность, третьим — что на важные проекты, — цитирует «МК-Крым» Бальбека.

Бальбек добавил, что мошенник, вероятно, действовал не только в целых личной выгоды, но и для дискредитации депутата. Против «двойника» возбудили уголовное дело.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после Евромайдана. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма, рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.