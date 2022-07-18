В Крыму появится патриотический авиационный центр

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Крыму появится патриотический авиационный центр. Как сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на министра финансов республики Ирину Кивико, центр планируют построить в течение двух лет в Симферопольском районе. Его стоимость составит 17 млн рублей.

В нем будут проходить обучение, тренировки, совершать парашютные прыжки, в том числе и представители подрастающего поколения, — рассказала глава ведомства.

На базе патриотического авиацентра будут располагаться такие самолеты, как Як-18Т, Як-12М, два Ан-2 и планер. Часть воздушных судов у инвестора уже есть.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании всероссийского движения детей и молодежи. Документ направлен на выстраивание единой политики воспитания в образовательных организациях, а также систематизацию работы всех детских заведений, сообществ и клубов. Закон был принят Госдумой в начале июля. Согласно ему, движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга детей и молодежи, формировать мировоззрение и готовить молодежь к полноценной жизни в обществе.