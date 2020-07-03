В Крыму откроются стадионы и кинотеатры

https://static.news.ru/photo/5b105fee-bd38-11ea-b81f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК

В Крыму возобновляется работа стадионов и кинотеатров, приостановленная в связи с распространением коронавируса. Изменения внесены в указ главы республики Сергея Аксёнова.

По словам министра культуры Крыма Арины Новосельской, кинотеатры начнут работать с 6 июля. При этом зрители должны будут соблюдать дистанцию и масочный режим.

Социальная дистанция — это значит, что билеты в зал будут продаваться в лучшем случае наполовину, — цитирует чиновницу РИА Новости.

Что касается стадионов, то футбольные матчи на них могут пройти уже 4-го и 5-го июля. В пресс-службе Крымского футбольного союза отметили, что здесь также будут соблюдаться ограничения. В частности, на стадионы будут заполняться только на 10%.

В Крыму с начала пандемии выявлено 712 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 553 человека. В целом по России, согласно последним данным зафиксировано 667,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 437,8 тысячи пациентов, умерли 9,8 тысячи.

Ранее NEWs.ru писал, что в Крыму проводится проверка гостиниц и санаториев на предмет соблюдения мим санитарных требований. Власти полуострова рассчитывают, что его курорты в нынешнем сезоне посетят 1-1,5 млн туристов.