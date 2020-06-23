Власти Крыма ждут полтора миллиона туристов в июле

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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сделал прогноз о туристической популярности региона после начала «высокого» сезона. По его словам, в течение июля полуостров могут посетить от миллиона до 1,5 млн путешественников.

Такое заявление он сделал в ходе конференции по подготовке к сезону, говорится на сайте местной администрации.

Мы входим в самую ответственную стадию запуска сезона. В первый месяц работы туротрасли Крым может принять от миллиона до полутора миллионов туристов, все необходимые меры безопасности и все актуальные рекомендации Роспотребнадзора должны осуществляться в полном объёме, — подчеркнул чиновник.

Со следующей недели (29 июня — 5 июля) власти начнут монитор всех гостиниц и санаториев на предмет соблюдения санитарных требований. Кроме того, рейды Минкурортов и других ведомств ожидают другие предприятия, работающие с туристами.

Мы готовы принимать туристов, в том числе и из других регионов России. Но от того, насколько комплексно будут выполняться все необходимые мероприятия, зависит успешность нашего летнего сезона, — добавил он.

Если сезон будет безопасным, то он пройдёт успешно, заключил Волченко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отдыхающим на российских пляжах можно будет не носить маски. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит начать работу предприятиям всех видов экономической деятельности с 1 июля 2020 года. До этой даты на полуострове будут закрыты пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы.