В Крыму начали уборку лаванды

https://static.news.ru/photo/bb51601c-c05b-11ea-b438-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Marriott/Global Look Press

На одном из крупнейших в Европе полей, площадью 180 га в селе Тургеневка Бахчисарайского района лаванды начался сбор урожая. Об этом сообщила пресс-служба компании «Крымская роза».

Убираемая в более поздний период лаванда содержит меньше масла, — цитирует «МК» сообщение производителей.

Представители комбината отметили, что чем свежее сырьё, тем выше качество эфирного масла и лавандовой воды, которую получают путём паровой дистилляции. При этом сырьё должно быть своевременно собрано и переработано.

Издание сообщает, что в Крыму созданы уникальные условия для выращивания лаванды — общая площадь лавандовых полей на полуострове достигает 1 тысяч га. Из растения изготавливают косметику и низкокалорийный мармелад. При этом, к примеру, французская лаванда не содержит таких же микрокомпонентов, как крымская и проигрывает конкуренцию.

Как писал NEWS.ru, эксперты по зерновому рынку продолжают повышать прогнозы по сбору российского зерна в 2020 году на фоне улучшения погодных условий.

Прогнозируемые показатели за июнь повысили на 2,3 млн тонн — до 128,6 млн. Данные цифры уступают лишь результатам рекордного урожая 2017 года. Кроме улучшения погодных условий в качестве ключевого фактора роста прогнозируемых цифр приводится рост площадей под яровой пшеницей.