В Крыму двух детей унесло в море на надувном матрасе В Сакском районе Крыма двух малолетних детей унесло на матрасе в открытое море, ведутся поиски

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В Сакском районе Крыма из-за порывистого ветра в открытое море унесло на надувном матрасе двух малолетних детей 2016 и 2017 годов рождения, сообщает прокуратура республики. По данным ведомства, инцидент произошел на одном из пляжей Штормовского сельского поселения. Поиски пропавших ведутся уже около суток. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В настоящее время работниками оперативных служб проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление их места нахождения, — говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль региональными органами прокуратуры. Надзорное ведомство даст оценку исполнению родительских обязанностей со стороны семей несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в Мариуполе в результате взрыва, произошедшего на территории пляжа, погибли два человека, в том числе ребенок. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что произошла детонация взрывоопасного предмета на Большой Морской улице.