В красноярском глазном центре у 89 человек подтвердили коронавирус

https://static.news.ru/photo/a25bee74-83de-11ea-a712-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске у 89 пациентов и медицинских работников глазного центра имени Макарова, временно закрытого из-за пандемии коронавируса, выявлен COVID-19.

C 7 по 19 апреля зарегистрированы 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 13 случаев — у сотрудников медицинской организации, — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

По данным ведомства, заболевание у врачей и большинства пациентов протекает в лёгкой форме.

Ранее NEWS.ru писал, что две смерти, связанные с коронавирусом, зафиксированы в Красноярске 19 апреля. Умерли пожилые люди с сопутствующими хроническими заболеваниями, они находились в реанимационных отделениях больниц города с диагностированными пневмониями.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи.

В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.