Первые летальные исходы коронавируса зарегистрированы в Красноярском крае

https://static.news.ru/photo/dae5fd6c-81fd-11ea-8add-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две смерти, связанные с коронавирусом, зарегистрированы в Красноярске, сообщает Минздрав региона.

Уточняется, что умерли пожилые люди с сопутствующими хроническими заболеваниями, они находились в реанимационных отделениях больниц города с диагностированными пневмониями. Точная причина смертей будет установлена путём патолого-анатомического исследования, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки 28 пациентов, у которых был подтверждён коронавирус, скончались. Отмечается, что среди умерших — пациенты от 30 до 93 лет.