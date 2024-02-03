В Красноярске разыскивают дрейфующего на отколовшейся льдине мужчину

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В Красноярске полиция разыскивает застрявшего на отколовшейся льдине в Енисее мужчину, сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале. Местного жителя могло унести течением реки.

Сегодня около 9 утра в дежурную часть <...> поступило сообщение от жительницы Свердловского района о том, что <...> от острова оторвало льдину, на которой находился неизвестный мужчина, — говорится в сообщении.

По данным очевидца, инцидент произошел в районе дома № 33 на Ярыгинской набережной. Полиция и спасатели обследуют акваторию Енисея и прибрежную территорию. Пока поиски не привели к результатам. В МВД обратились к местным жителям с просьбой сообщить в полицию какие-либо сведения об обстоятельствах происшествия или о возможном местонахождении мужчины.

Ранее в Краснодарском крае трое 12-летних подростков более двух часов провели в ледяной воде Кубани и получили обморожение. Дети оказались в реке, спрыгнув с отколовшейся льдины, однако не смогли выбраться из-за высокого крутого берега. Позднее спасатели вытащили подростков из воды и завернули их в сухую одежду. Сразу доставить пострадавших в больницу не удалось, так как автомобиль застрял в грязи. В итоге дети попали к врачам только через полтора часа.