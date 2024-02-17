В Красноярске на ходу загорелся автобус с пассажирами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске во время движения по маршруту загорелся автобус № 43, в котором находились пассажиры, передает NGS24.RU. ЧП произошло на улице Михаила Годенко и попало на камеры очевидцев.

У автобуса загорелся моторный отсек: сначала появился дым, после чего — пламя. Водитель выпустил пассажиров и попытался потушить огонь, но у него не получилось, после этого на помощь пришли другие шоферы, а очевидцы вызвали пожарных.

В пресс-службе МЧС по Красноярскому краю порталу уточнили, что транспорт потушили, огонь ликвидировали на площади пяти квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших. Специалисты не уточнили причину возгорания. На участке дороги, где загорелся автобус, образовалась серьезная пробка.

Ранее в Карелии на автодороге Суоярви — Койриноя водитель автобуса, перевозившего 27 детей, не справился с управлением. Он столкнулся с грузовиком и автомобилем. Пострадали двое детей. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем. Травмы, полученные пострадавшими в результате ДТП, оказались незначительными.