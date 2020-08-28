В Краснодарском крае зафиксирован массовый мор рыбы

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В Краснодарском крае рыбаки жалуются на массовый мор рыбы.

По словам главы Краснострельского сельского поселения Сергея Глущенко, так как причина мора не является техногенной, местные власти не могут повлиять на ситуацию. В 2020 году во всём регионе наблюдается засуха — опустело водохранилище, мелеют лиманы.

Может вообще проблема с водоснабжением Темрюкского района возникнуть. И ничего сделать невозможно. Остаётся только ждать, когда природа вернёт всё на свои места, — рассказал Глущенко в беседе с изданием «Подъём».

Ранее NEWS.ru писал, что красная икра в России в ближайшее время может серьёзно подорожать. Причиной этого стал крайне скудный улов лососёвых в 2020 году. О предстоящем росте отгрузочных цен на сырьё уже предупредили оптовые поставщики.

Так, цены могут подняться на 20–60%. Однако окончательно они ещё не сформировались.