16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

В Краснодарском крае зафиксирован массовый мор рыбы

15:08, 29 августа 2020 13
Фото: User

В Краснодарском крае рыбаки жалуются на массовый мор рыбы.

По словам главы Краснострельского сельского поселения Сергея Глущенко, так как причина мора не является техногенной, местные власти не могут повлиять на ситуацию. В 2020 году во всём регионе наблюдается засуха — опустело водохранилище, мелеют лиманы.

Может вообще проблема с водоснабжением Темрюкского района возникнуть. И ничего сделать невозможно. Остаётся только ждать, когда природа вернёт всё на свои места, — рассказал Глущенко в беседе с изданием «Подъём».

Ранее NEWS.ru писал, что красная икра в России в ближайшее время может серьёзно подорожать. Причиной этого стал крайне скудный улов лососёвых в 2020 году. О предстоящем росте отгрузочных цен на сырьё уже предупредили оптовые поставщики.

Так, цены могут подняться на 20–60%. Однако окончательно они ещё не сформировались.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео