В Краснодарском крае подожгли дом покинувшего Россию активиста Панюшкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Горячем Ключе Краснодарского края подожгли дом экоактивиста и блогера Андрея Панюшкина, который в сентябре этого года покинул Россию, сообщил сам блогер в интервью проекту «Кавказ.Реалии» (СМИ, исполняющее функции иноагента в РФ). По его словам, поджог дома связан с его заявлениями против сборов в пользу российских солдат.

Соседи слышали хлопки, потом начался пожар — сгорела часть, которая ближе всего к лесу. По моему мнению, имел место поджог — дом так заполыхал, что сгорел буквально дотла, — сказал Панюшкин.

Блогер рассказал, что в сентябре он из-за давления властей уехал во Францию, в доме остались его жена и дочь. По его словам, на выходные они уехали к родным в Краснодар, в это время и произошел пожар. Панюшкин добавил, что в результате поджога сгорела мансарда и второй этаж, а также большая часть первого этажа.

Как отметил Панюшкин, пожарный инспектор делал акцент на состоянии проводки, однако она, по словам активиста, была исправна, а на втором и третьем этажах ее не было вообще, так как там не завершен ремонт.

Панюшкин заявил, что опасается за безопасность семьи, поскольку у его жены и дочери на данный момент нет загранпаспортов и виз. Ранее Панюшкину вручалось предостережение о «недопустимости экстремистской деятельности», его вызывали на опросы в отдел полиции.

4 декабря в Латвии в дом блогера с Украины Софьи Стужук бросили «коктейль Молотова». Нападение произошло около двух часов ночи, в доме, кроме нее, в этот момент находились пять детей. Никто не пострадал.

Стужук переехала в Латвию с Украины весной и заявила, что не планирует возвращаться на родину. Свой отъезд она объяснила тем, что не совсем согласна с политикой украинских властей. Из-за этого украинцы посчитали Софью предательницей и начали угрожать в социальных сетях. А недавно ее адрес проживания в Латвии слили в Сеть.