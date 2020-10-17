В Коми идут поиски врачей и медсестёр для лечения пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/da0da53c-1098-11eb-9f0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больницы и поликлиники Коми ищут врачей и медсестёр для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщают власти республики на своей странице «ВКонтакте».

Медорганизации республики Коми нуждаются в кадрах для работы с больными COVID—19, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что острую нехватку специалистов ощущает Коми республиканская клиническая больница, где требуются, в частности, 99 медсестёр для работы в палатах и 21 врач терапевтического профиля. Республиканская инфекционная больница нуждается в пяти анестезиологах-реаниматологах, двух инфекционистах и двух терапевтах.

Ещё 10 медсестёр для работы в палатах, 7 младших медсестёр, а также пять врачей-инфекционистов трёх анестезиологов-реаниматологов и двух пульмонологов ждёт Ухтинская городская больница. Более того, в стационаре готовы принять врачей любых специальностей, главное, чтобы они прошли обучение по работе с пациентами с COVID-19.

Кроме того, в распространённой информации говорится о том, что для специалистов, готовых работать в Сыктывкаре, будет бесплатно предоставлено питание и проживание в гостинице «Сыктывкар».

Как писал NEWS.ru, президентские выплаты медикам за работу с пациентами, больными COVID-19, сохранятся как минимум до начала следующего года, но принцип их начисления может измениться. Об этом на совещании президента с федеральным правительством заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она пояснила, что врач за месяц работы с коронавирусными пациентами получает выплату в 80 тыс. рублей. Если эту сумму разделить на 21 смену, то размер средней выплаты за одну смену составит 3880 рублей. Голикова предложила производить медработникам выплаты исходя из «стоимости смены и фактически отработанных смен». Если врач за месяц отработает более 21 смены, то и выплата ему будет больше.