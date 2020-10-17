В Карелии ужесточены противоэпидемические меры

https://static.news.ru/photo/a2a6b906-106d-11eb-85dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в регионе ужесточены противоэпидемические меры. Это связано с большим количеством заболевших.

В республике введён запрет на оказание услуг посетителям, у которых отсутствует защитная маска. Под эту категорию попадают покупатели в торговых точках, пассажиры в общественном транспорте и посетители кафе, салонов красоты и т.д. Отмечается, что одна из причин ужесточения мер стали многочисленные нарушения этих правил, сообщает «МК в Карелии».

Кроме того, в постановлении говорится, что массовые мероприятия, численность которых достигает более 50 человек, разрешены лишь на открытом воздухе. После мероприятий, в том числе и спортивных, до 50 человек необходимо сразу же проводить уборку и дезинфекцию.

Работодателям предписывается, что на рабочих местах должны одновременно находиться не более 50% сотрудников. Посещение организаций сферы услуг возможно только по записи, без очередей. Личные приёмы граждан отменены.

NEWS.ru писал, что губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании по ситуации с коронавирусом заявил об ужесточении проверок масочного режима. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.