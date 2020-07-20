В Карелии очистили участок реки, загрязнённый техническим маслом

Участок реки Онда в Карелии, загрязнённый в результате выброса технического масла из-за аварии на ГЭС, удалось очистить, следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по региону.
Выброс ликвидирован. Вещество, которое должно было нейтрализовать масло, со своей задачей справилось, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства,
передаётТАСС.
Авария на Ондской ГЭС произошла 17 июля около 13:40 по московскому времени. Так, вдоль береговой линии реки были обнаружены сгустки масляных пятен.
Так как объём выброса составил 200 кг, он не подпадает под существующие критерии ЧС. К ликвидации загрязнения были привлечены 25 человек и 13 единиц техники.
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора не нашли превышения содержания нефтепродуктов после затопления буксира в Москве-реке в районе подмосковного Красногорска.
Пробы брались в районе Краснопресненской, Фрунзенской, Краснохолмской, Котельнической и Лужнецкой набережных, а также в Братеево, Курьяново, возле музея «Коломенское» и в ряде других точек.
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