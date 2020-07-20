В Карелии очистили участок реки, загрязнённый техническим маслом

https://static.news.ru/photo/2c108fa4-c9f2-11ea-ace5-fa163e074e61_660.jpg Ондская ГЭС Фото: Илья Тимин/ТАСС

Участок реки Онда в Карелии, загрязнённый в результате выброса технического масла из-за аварии на ГЭС, удалось очистить, следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Выброс ликвидирован. Вещество, которое должно было нейтрализовать масло, со своей задачей справилось, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передаёт ТАСС.

Авария на Ондской ГЭС произошла 17 июля около 13:40 по московскому времени. Так, вдоль береговой линии реки были обнаружены сгустки масляных пятен.

Так как объём выброса составил 200 кг, он не подпадает под существующие критерии ЧС. К ликвидации загрязнения были привлечены 25 человек и 13 единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора не нашли превышения содержания нефтепродуктов после затопления буксира в Москве-реке в районе подмосковного Красногорска.

Пробы брались в районе Краснопресненской, Фрунзенской, Краснохолмской, Котельнической и Лужнецкой набережных, а также в Братеево, Курьяново, возле музея «Коломенское» и в ряде других точек.