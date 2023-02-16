В Иркутске опровергли данные о землетрясении магнитудой 5,9 Физик Добрынина: в акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,3, а не 5,9

Фото: Alexandr Knyazev/Russian Look

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,3, а не 5,9, рассказала NEWS.ru ученый секретарь Института земной коры, кандидат физико-математических наук Анна Добрынина. По ее словам, разрушений в населенных пунктах на берегу озера нет, а сама ситуация обычная для данной местности. Собеседница объяснила, что регион находится на стыке двух тектонических плит — Североевразийской и Амурской. Эксперт отметила, что в Иркутской области фиксируются тысячи подземных толчков в год — «от маленьких до сильных».

Это никак не магнитуда 5,9, а 4,3. Слабое, обычное землетрясение, у нас таких тысячи в год. Да, оно было в акватории Байкала, и на территории Иркутска его практически никто не ощущал. У нас как раз встречаются две тектонические плиты — Североевразийская и Амурская. Они расходятся, и в области растяжения как раз находится озеро Байкал, а поскольку они движутся, поэтому происходят землетрясения. Это не 5,9, а 4,3. Это в акватории, в городе ощущалось максимум на 3, — подчеркнула Добрынина.

По ее словам, на Байкал землетрясение никак не повлияет, «трясет» там каждый день.

Ранее ГУ МЧС по Иркутской области заявило, что землетрясение интенсивностью 5,9 зафиксировано на Байкале вблизи поселка Большое Голоустное. Эпицентр толчков находится в 18 километрах от населенного пункта. В Иркутске интенсивность землетрясения составила 3. Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.