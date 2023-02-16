В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла

Землетрясение интенсивностью 5,9 балла зафиксировано на Байкале вблизи поселка Большое Голоустное, говорится в сообщении ГУМЧС по Иркутской области. Эпицентр толчков находится в 18 километрах от населенного пункта.

В Иркутской области в 10.35 (05.35 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 18 километрах от Большого Голоустного, 5,9 баллов в эпицентре, — заявили в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что в Иркутске интенсивность землетрясения составила 3 балла. Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Землетрясение на юго-востоке Турции и Сирии произошло 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Число погибших в Турции достигло отметки в 35 418 человек.

В числе жертв среди сирийского народа оказалась сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, она погибла при крушении здания в городе Хама.

Ранее СМИ рассказали о турецком городе Эрзинь, где не зафиксировано ни одного смертельного случая в момент землетрясения, хотя населенный пункт находится в провинции Хатай, которая больше всего пострадала от подземных толчков. Мэр города Оккеш Эльмасоглу заявлял, что жертв удалось избежать, поскольку все здания построены в соответствии с техническими требованиями. Он запрещал нарушать строительные нормы даже своим родственникам.