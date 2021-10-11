В Хакасии ужесточили антиковидные меры

Посещать культурные и спортивные учреждения, а также кафе и рестораны в Хакасии будет можно только после предъявления сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о перенесённом не более полугода назад заболевании. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов в прямом эфире «ВКонтакте». Система сертификатов будет альтернативой QR-кодам, поскольку в регионе внедрить их технически сложно.

Будет введено определённое ужесточение исходя из тех рекомендаций, которые мы получили от Роспотребнадзора. В учреждениях общепита, культуры, спорта и некоторых других местах, где у нас идёт скопление граждан, посещение будет только по сертификату о вакцинации либо сертификату о том, что человек в последние полгода переболел, — сказал Коновалов.

Он подчеркнул, что в Хакасии полный курс вакцинации прошли 155 тысяч человек, 179 тысяч получили первый компонент.

Как сообщили в аппарате правительства республики, данные меры планируется внедрить 11 октября.

Систему QR-кодов при посещении общественных мест уже ввели в ряде российских регионов. В частности, она заработала в Чечне, Воронежской, Курской, Калининградской областях, Пермском крае и Удмуртии.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последнюю неделю в России выявлено 188 829 новых случаев заражения. Это максимальный недельный показатель в 2021 году.