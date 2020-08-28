В Хабаровском крае с 4 сентября разрешат проводить массовые мероприятия

На территории Хабаровского края с 4 сентября будут отменены ограничительные мероприятия, связанные с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщили представители регионального правительства.
Документ, согласно которому ограничения в крае снимаются, подписал врио губернатора Михаил Дегтярёв. Кроме разрешения на проведение массовых мероприятий, с 4 сентября отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Однако использование средств индивидуальной защиты, термометрия и соблюдение социального дистанцирования остаются обязательными.
Предприятиям и организациям необходимо и впредь проводить мероприятия по дезинфекции помещений, в том числе обеспечить на входе в здание возможность обработки рук антисептиками,
Исходя из последней информации, в Хабаровском крае зафиксировано 9972 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе скончались 87 пациентов с COVID-19.
Как ранее писал NEWS.ru, кинотеатры, школы и детские комнаты отдыха возобновят работу в Челябинской области. Распоряжение об этом подписал глава региона Алексей Текслер.
Отмечается, что массовые мероприятия разрешены с 19 августа, а кинозалы и кинотеатры начнут работу с 1 сентября. У них будет время подготовиться к открытию.
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