В Хабаровске нашли еще одно тело после ЧП с затонувшим катером Тело второй пропавшей найдено в Хабаровске после ЧП с катером

В Хабаровском крае, где в ночь на 7 июля перевернулся катер с пятью людьми, найдено тело второй пропавшей женщины, сообщила в Telegram пресс-служба ГУ МЧС по региону. Известно, что двум пассажирам после ЧП удалось самостоятельно добраться до берега, еще один человек — судоводитель — числится пропавшим без вести.

В результате поисковых работ тело второй женщины, пропавшей при опрокидывании катера на Амуре, найдено, — уточняет ведомство.

Уточняется, что инцидент произошел близ моста через реку Амур в Хабаровске, причины происшествия пока не установлены. По факту инцидента возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем за собой смерть двух и более лиц. Также отмечается, что в поисково-спасательной операции задействованы как специалисты МЧС и сотрудники силовых структур, так и добровольцы.

Ранее сообщалось, что инцидентом также заинтересовались правоохранительные органы, поскольку люди, находившиеся на борту катера, были без спасательных жилетов. При этом поиски осложняются паводком на реке, из-за которого в воде плавает много бревен и коряг.

До этого катер с людьми взорвался в порту Сочи. Как отмечал Telegram-канал Kub Mash, на борту в момент инцидента находились два человека.