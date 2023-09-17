В Госдуме встревожились дефицитом школьных врачей

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

В России наблюдается дефицит школьных врачей, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По ее словам, недостаток специалистов образовался из-за низких зарплат, передает «Коммерсант».

По школьным кабинетам процесс идет, и они создаются. Вопрос в том, что туда врачи не идут, потому что зарплата, которую может предоставить школа, она не соотносима с зарплатой врача в медицинском учреждении, — сказала Яровая.

Вице-спикер предложила правительству перевести медработников, которые оказывают помощь в учебных заведениях, на более высокие ставки. В Минздраве отметили, что действующее законодательство этому не препятствует. Кроме этого, на данный момент во многих школах предоставляется помещение, а работу медкабинетов организуют поликлиники. Яровая подчеркнула, что в этом вопросе с Минздравом уже «есть диалог и общий язык».

Ранее стало известно, что Минздрав поручил регионам вводить в больницах масочный режим для медперсонала в случае роста заболеваемости респираторными инфекциями. Это обычная противоэпидемическая мера, которая направлена на защиту здоровья как самих медиков, так и пациентов больниц, сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.