В еще одном регионе России сообщили о последствиях атаки БПЛА Губернатор Голубев: промышленное здание повреждено при атаке украинского БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудник предприятия получил легкие ранения в результате падения обломков украинского БПЛА в Каменске Ростовской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев. Он также уточнил, что само здание получило незначительные повреждения.

По уточненным данным дежурных служб, в результате падения обломков БПЛА в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление, — написал он.

По словам губернатора, пострадавшему оказали помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался. Сейчас дежурные службы уточняют информацию о ситуации в регионе, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее стало известно о поражении нескольких воздушных целей в небе над Воронежской области. В результате атаки украинских БПЛА повреждены четыре дома, а также пострадала пенсионерка. Женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести.

До этого Василий Голубев рассказал, что около 600 человек остались без света после атаки дронов в Морозовском районе. По его словам, в некоторых квартирах выбиты стекла, повреждены ограждение и хозпостройки в частном подворье. Губернатор также уточнил, что всем жителям оказали помощь в восстановлении имущества, специалисты занимаются ремонтом энергосетей.