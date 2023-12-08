В Екатеринбурге загорелся приют для собак

Фото: МЧС Свердловской области

Пожарные приступили к тушению возгорания, возникшего в приюте для собак в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Свердловской области. По данным ведомства, пожар возник на улице Лесной в поселке Шувакиш, площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 22 человека и пять единиц пожарно-спасательной техники.

В пресс-службе подчеркивают, что пожар возник на территории частного дома и надворных построек. Отмечается, что тушение пожара осложнено экстремально низкой температурой воздуха. По данным синоптиков, столбики термометров в Екатеринбурге опустились до -32 градусов. Источники Telegram-канала Readovka отмечают, что в настоящее время у пожарных нет доступа к животным, находящимся в приюте. Предполагается, что они погибли в результате пожара. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Как сообщалось ранее, на севере Москвы возник пожар в квартире на втором этаже. По данным экстренных служб российской столицы, в результате инцидента пострадали трое детей. Спасатели эвакуировали жильцов с помощью приставных лестниц, после чего ликвидировали возгорание. Всего было спасено 13 человек.