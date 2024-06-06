В Екатеринбурге толпа мужчин избила соседа, назвавшего себя участником СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге толпа мужчин избила пьяного соседа, который кричал, что он участник спецоперации, сообщает портал E1.ru. Досталось и его беременной жене, которая пыталась закрыть его собой от нападавших. Инцидент произошел около подъезда одного из домов на улице Начдива Онуфриева.

Отмечается, что мужчины пришли «на разборки» из-за жалоб на агрессию пострадавшего. Из разговора участников потасовки следует, что военный накануне избил со своими товарищами другого юношу. Перепалка в итоге переросла в драку. Уральца, который назвал себя командиром связи одного из эшелонов в зоне СВО, повалили на землю и продолжили бить. На опубликованном ролике слышен плач ребенка, также видно, что нападавшие сбили с ног его беременную супругу.

Сообщается, что полиция начала проверку по факту произошедшего. При этом подчеркивается, что никто из участников драки не писал заявление.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело после заявления участника спецоперации из Новосибирска об избиении школьником его 17-летней дочери. Мужчина рассказал, что на его дочь в мае напал одноклассник и применил физическую силу, а также угрожал девочке расправой. Военный заявил, что не может сам защитить ребенка, так как находится в зоне проведения СВО.